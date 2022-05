Bonjour, je suis à la recherche d'un emploi en tant que gestionnaire de paie. J'ai le bts cgo (comptabilité et gestion des organisations) et la licence paie, qui a été effectuée en alternance dans une grande entreprise.

Je suis très motivé, ai le sens des responsabilités.

J'ai actuellement que un an d'expérience mais veut apprendre et suis très motivée.