Laurie MARION

Ingénieur INSA, j'ai capitalisé une expérience dans les secteurs de l'aéronautique, de l'Oil & Gas ou encore de l'énergie chez Airbus, Total en France comme à l'étranger.

Ces missions ainsi que mon parcours m'ont permis d'appréhender les contraintes financières, techniques, humaines et stratégiques d'un projet et une expertise technique en RDM(stress, corrosion, etc.), Eléments finis, optimisation de la production et la coordination de différents prestataires ou clients internes.

Aujourd'hui trilingue Français/Anglais/espagnol et disponible, je suis à même de vous assister dans vos projets de recherche et développement ou sur le terrain et ce, dans différentes disciplines (électricité, chimie, métallurgie, calcul de structures, dimensionnement, etc).





Mes compétences :

Gestion de projet

Résistance des matériaux

Matériaux composites

Photovoltaïque

Lean management

RDM

Gestion de la qualité