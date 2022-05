Laurie MARTIN

Communicante de terrain dotée d'une vision stratégique, mes 10 ans d'expérience ont forgé de solides compétences en communication, marketing territorial et gestions de projets. Toujours en veille sur les outils numériques, j'affectionne particulièrement les challenges liés à la communication digitale, domaine dans lequel je me suis spécialisée.



Dynamique, réactive et créative, mes expériences de direction m'ont permis d'affûter mes compétences en gestion de projets et commercialisation.



STRATÉGIES - COMMUNICATION - GESTION DE PROJETS WEB & ÉDITORIAUX-

Audits puis Élaboration de stratégies. Médiation culturelle. Plans médias. Infographie. Relations presse. Expériences dans création et la gestion d’identités numériques sur les réseaux et médias sociaux, stratégie digitale. Veille stratégique. Gestion de projets innovants (mise en place d'applications smartphones/tablettes, construction d'une e-réputation, outils de commercialisation...).



Mes compétences :

Stratégie de communication

Audit communication

Stratégie de contenu web

Gestion de projets

Tourisme

E-tourisme et webmarketing

Rédactionnel print et web

Relations presse

Communication

Créative

Community management

Adobe Photoshop

Réactivité

Management

Médiation culturelle

Communication culturelle