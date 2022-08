Je suis diplômée du BTS CGO depuis 2016 et possède une expérience de 2 ans en tant que comptable.

Je suis quelqu'un de rigoureuse, curieuse, dynamique et organisée.



J'aime la polyvalence, effectuer un travail avec des tâches définies.

Je recherche la bienveillance, le non jugement dans un environnement stable.