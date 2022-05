Nouvellement diplômée du master "Aménagement et urbanisme" option : développement et compétitivité des territoires, je suis actuellement chargée de mission développement territorial au sein du SM du Pays Lauragais, qui gère les missions pays et la compétence SCOT.

Dans ce cadre, mes missions sont les suivantes:

- Suivi du SCOT

- gestion des commissions de travail: tourisme, cadre de vie, économie, communication

- accompagnement des porteurs de projets dans le cadre du contrat de pays.



Vous êtes intéressés par mon profil ? Je vous invite à me contacter pour plus d'informations.





Laurie MILESI



Mes compétences :

Agenda 21

Aménagement du territoire

Développement durable

développement territorial

PCET

PLU

Projets urbains

SCOT

Urbanisme