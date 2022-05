Je m'appelle Laurie Mounic, j'ai 18 ans, je suis lycéenne en terminale littéraire au lycée Marie Curie à Tarbes. Je suis actuellement en train de préparer mon baccalauréat pour ensuite partir sur Pau pour une licence ou master à l'école supérieure des Beaux Arts. Je suis également intéressée par le chant, je chante beaucoup chez moi et poste des vidéos sur Youtube dès que j'ai le temps. Devenir chanteuse est un de mes plus grands rêves. Cependant, j'aime beaucoup l'art en général. J'aime également la pâtisserie, les enfants et les animaux.



Mes compétences :

Recherche