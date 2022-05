Laurie Novali, 24 ans, diplômée et major de promotion du Master 2 Administration et Gestion de la Communication (Bac+5). Déterminée, rigoureuse, dynamique et créative, je suis toujours à la recherche de nouveaux challenges à relever. Ayant pu développer mes compétences grâce à diverses expériences professionnelles au sein d'une agence de communication, mais aussi en intégrant une rédaction d'un quotidien régional ou encore en passant directement chez l'annonceur, je suis aujourd'hui à l'écoute de nouvelles opportunités.



Ce qu'il faut retenir : détermination, passion et challenge sont mes trois leitmotivs au quotidien.



Si vous souhaitez de plus amples informations,n'hésitez pas à me contacter.



Merci et bonne visite sur mon profil Viadeo !



Mes compétences :

Microsoft office

Événementiel

Rédaction

Communication interne

Communication externe

Référencement

Pack Adobe

Réseaux sociaux

Médias

Relations Presse

Relations publique