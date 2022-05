Laurie NOWAK

Grâce à des expériences significatives à des postes de direction et en plus de mes compétences commerciales, j'ai pu développer mon leadership dans différents domaine d'activité. Ainsi j’ai eu à coordonner l’activité d’une vingtaine de personnes, notamment en établissant des procédures de travail et une formation continue de mes collaborateurs.



Lors de ma dernière mission en tant que directrice, j’ai mis en place des outils de gestion permettant un meilleur suivi de l’activité. Cela à permis de définir plus précisément les objectifs commerciaux à atteindre.



De plus, mes compétences commerciales m’ont permis de développer le chiffre d’affaire des établissements dont j’avais la charge, en autre grâce à une veille concurrentielle attentive et au développement de la réputation de l’enseigne.



Souriante, organisée et réactive, j'aime le travail en équipe et place la satisfaction client en priorité absolue.



Mes compétences :

Suivi du C.A

Contrôle des encaissements

Etablir le budget annuel

Gérer les stocks

Traiter les factures fournisseurs

Former les équipes

Etablir des plans de suivi formation

Gérer les plannings

Utiliser les techniques de vente

Fidéliser la clientèle

Etablir un plan de prospection

Définir les stratégies de pricing

Effectuer le merchandising

Utiliser le pack office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Merchandising