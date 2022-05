Laurie OLIVIER

Bonjour, moi c'est Laurie.

Après avoir obtenu mon BTS Négociation Relation Client, je suis à la recherche d'une entreprise susceptible de me prendre en alternance pour la rentrée 2013 soit en marketing, en management ou en tant que visual merchandiser afin de valider une licence.

Ce sera un monde nouveau pour moi, mais mes expériences professionnelles m'ont toujours aidé à m'adapter facilement et à m'investir activement dans les tâches qui me sont confiées.

A bientôt!