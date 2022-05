Diplômée en 2015 d’un D.N.A.T. option design graphique, j’ai par la suite vécu une année à Londres dans le but de m’ouvrir à de nouveaux horizons et de renforcer mes atouts culturels et linguistiques. Ma curiosité et mon envie de bien faire sont les principaux ressorts de mon travail. Désireuse d’apprendre et attentive à l’actualité, j’aime allier mon travail aux questions qui animent le monde.