Bonjour



Je suis actuellement en formation Orientation et mobilité renforcé de niveau 4 à Via formation située au mans, je suis diplômée d'un baccalauréat Gestion et administration obtenu au lycée George-Washington et Gabriel-Touchard en Juin 2015.



Mes compétences :

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Relations clients

Esprit d'équipe