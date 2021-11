Au sein de la CCI Nice Côte d'Azur depuis 2008, j'ai comme missions le recrutement de collaborateurs (via mobilités ou recrutements externes) et la gestion des problématiques d'emploi (conseil salariés/managers, gestion de carrières, rémunération...) et la communication interne.



Mes compétences :

Assistante ressources humaines

Formation

GRH

Recrutement

Relations sociales

Rémunération

Ressources humaines