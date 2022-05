Laurie PUISSET

> Responsable marketing investie et autonome, polyvalente et créative

> Je pilote des équipes, définis et gère des budgets, analyse les retours sur investissements...

> Mon sens de l’écoute et mon esprit fédérateur sont des atouts à la coordination et la réussite des projets

> Engagée résultat et orientée client, je suis créatrice de valeur pour l'entreprise



Mes compétences :

Pack Adobe

Pack Office Confirmé

Joomla

Mailing

Budget

Benchmark

Veille concurrentielle

Relations publiques

Presse

Marketing Direct/Stratégique

Management d'équipe

Ciblage

Segmentation

Marketing

Gestion de projet

Adobe photoshop

Adobe illustrator

Adobe indesign