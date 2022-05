Laurie RABIER

Actuellement en poste à Angoulême (16) : Chargée d'opération en Bâtiments Publics



missions de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) auprès des maires et des présidents d’intercommunalité, dans les domaines de la construction, la réhabilitation de bâtiments et la mises aux normes de leur patrimoine bâti.



Mes compétences :

acoustique

AMO

Architecte

Architecture

Bâtiment

Certification

Conception

Construction

Développement durable

ECLAIRAGE

Eco conception

Génie civil

HQE

Ingénierie

marché public

Thermique