Laurie SCHAEFFER

Après des études de droit, je me suis orientée vers une cinquième année en Management des Ressources Humaines car j'avais pour souhait d'être beaucoup plus dans l'opérationnel et ainsi m'écarter du droit pur. Le thème de mon mémoire était "la flexibilité en entreprise" : mention bien.



J'ai eu l'occasion d'effectuer un stage fort intéressant de 6 mois au sein de l'entreprise Courbon, filiale de Siemens. Mon projet consistait à mettre en place un système de gestion des compétences en collaboration avec un cabinet de consultant.



Suite à cela, j'ai démarré un poste en tant que chargé de mission RH d'une durée de 6 mois chez un équipementier automobile sur Langres (52) (Freudenberg, 600 personnes sur site), et j'ai intégré cette entreprise en CDI au bout de mes 6 mois en tant qu'adjointe RH.



Pour des raisons de vie privée, je me suis installée en Alsace où j'ai démarré dès le mois d'aout 2005 un poste de RRH au sein de l'entrperise Hager pour une usine de production de 500 personnes (fabrication de disjoncteurs : ateliers de montage et d'injection).

Dès le mois d'avril 2006, on m'a confié la charge d'une deuxième usine de production de 500 personnes également (fabrication d'interrupteurs différentiels).



Entre temps, des missions inter sites m'ont été confiées et notamment la mise en place de formations diplomantes de grandes envergures sous forme de CQPM (150 personnes formées sur 6 ans : budget 1,3 millions d'euros).

Cela nous a vallu la visite du secrétaire d'état Laurent Wauquiez, et un rapport à lui réaliser à la clé.



Auditrice IIP (Investor In People), l'entreprise Hager est une entreprise qui met l'homme au coeur de ses priorités. IIP est une norme de bonne gestion des ressources humaines au même titre que la norme iso 9000 pour la qualité. Ainsi, l'entreprise est pourvue d'un grand nombres d'outils de gestion des RH, parfois à la pointe de ce qui peut se faire. (développement d'un portail RH par manager, l'une des 1ères entreprises françaises à être certifiées IIP, un accord sur le DIF, ...)



Mes compétences :

Ressources Humaines

GPEC

Recrutement

Formation