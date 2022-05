Laurie SUFFREN

Hypno-coaching en entreprise



Vous êtes un cadre, un dirigeant, un professionnel engagé, investi dans votre travail et vous souhaitez être encore plus performant tout en vous respectant ?



Je peux vous aider à vous investir différemment en prenant soin de votre santé mentale, psychique et émotionnelle.

Vous y gagnerez en temps, en efficience, en compétences tout en préservant vos valeurs, votre éthique et votre identité.

Ensemble nous allons accroître votre savoir faire naturellement, sans effort simplement en renforçant vos capacités qui vous ont amené à ce niveau d’exigence et de performance : Votre Savoir, Savoir Faire et Savoir Etre qui ont fait de vous aujourd’hui ce que vous en êtes.



Qu’est ce que l’hypno-coaching ?



La méthode est simple ludique et efficace. L hypno-coaching est un outil centré sur votre objectif réalisable et mesurable dans le temps en prodiguant cette sensation de se retrouver pour un instant dans ses émotions, ses capacités et ses besoins pour accéder au changement.

Votre autonomie et votre savoir -faire sont la base de mon travail d’accompagnement. La méthode permet de saisir vos opportunités et vos perspectives afin d’atteindre plus rapidement votre objectif.



Les séances vous permettront d’avoir une meilleure connaissance de vous-même en renforçant la confiance en ce que vous êtes. Elles vous permettront également de prendre de la distance avec vos émotions afin de mieux identifier les enjeux.



Redonner du sens à l’action est ma priorité en alliant vos valeurs et votre manière de penser et d’agir.



L'hypno-coaching permet :



De pallier :

 Au mauvais stress

 A la dépression

 Aux addictions

 A la sensation d’échec

 A la sensation de vouloir toujours faire plus

 A l’impression de ne jamais y arriver

 A l’impression d’être passé à côté de votre vie privée/ professionnel

 A la sensation de n’avoir jamais le temps

 A ce besoin de se surpasser en permanence

 A ce besoin de prouver aux autres que votre place est méritée



De Préserver et/ où retrouver



 La Confiance en soi/ en son équipe

 De se ressourcer dans ses valeurs et dans ses émotions

 Du plaisir

 Votre identité

 Votre potentiel propre

 Vos valeurs

 Votre autonomie

 Confiance en soi



S’autoriser à



 Profiter de soi/ des autres

 Aborder les autres (confrères, collègues, équipes) avec plus de sérénité

 Développer une satisfaction personnelle (plaisir, joie, réussite) sans effort

 le temps de s’occuper de soi et mettre en parenthèse les tensions internes

 S’autoriser à rentrer chez soi sans culpabiliser

 Partager cet état de bien être dans sa vie privée



Mes compétences :

Bienveillante

Réactive

Intègre

Ecoute