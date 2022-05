Laurie TAINTURIER

Je suis actuellement psychomotricienne dans le Tarn. Mon métier me passionne, il me permet de côtoyer des publics très différents et de tous les âges. Ressentant l'envie et le besoin d'exercer mon métier au sein d'une équipe pluridisciplinaire, je travaille au sein d'un IME (Institut médico-éducatif) qui accueille des enfants et des adolescents présentant une déficience intellectuelle. Par ailleurs, je partage actuellement un cabinet à Lavaur (Tarn), cabinet dans lequel j'accueille enfants et adolescents essentiellement.



Si vous vous posez des questions (et c'est probable !) sur le métier de psychomotricien, voici un bref résumé :

C'est un thérapeute, qui exerce sur ordonnance médicale, auprès de patient de tous âges.

Il traite les troubles psychiques, liés à des troubles corporels, où l'inverse ! Car nos troubles sont bien souvent imbriqués, ils s'impactent les uns les autres. Vous l'aurez compris, le psychomotricien s'intéresse à la personne dans sa GLOBALITE, sans bien sûr oublier la dimension affective, qui nous anime tous. Dans son cadre thérapeutique, le psychomotricien propose d'abord un bilan psychomoteur permettant d'observer les fragilités et les potentialités de la personne. Il peut par la suite proposer une prise en soins, et utilise pour ce faire des médiations mettant en jeu le corps (donc l'esprit aussi !) : le mime, le théâtre, la musique, l'art, le jeu, la relaxation etc.etc. la liste est infinie.

Le psychomotricien intervient en cabinet, à domicile, en structures (IME, CAMPS, ITEP, EHPAD, MAS, CMP etc.)

Il propose un accompagnement auprès de personnes en situation de handicap : séquelles d'AVC, retard psychomoteur, maladies dégénératives, déficience mentale etc. etc.



Mes compétences :

Toucher thérapeutique et psychomotricité

Initiation Shiatsu

Rythmes et percussions

Relaxation psychomotrice

Mime et psychomotricité

Initiation à l'approche sensori-motrice

Initiation massages