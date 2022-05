Laurie TERRONES

Experte dans la Communication, le marketing, je suis diplômée d'un MBA Mod'Art International. Je suis une personne dynamique, rigoureuse, pleine de vie qui m'adapte à toutes les situations. Mon plus c'est l'amour que j'ai pour mon métier, j'ai toujours envie d'être à "la pointe" des nouvelles technologies donc un investissement total est indispensable!

Je pense que des mots ne peuvent remplacer une rencontre alors laissez moi ma chance en me rencontrant et je vais vous convaincre que je suis vraiment faite pour ce métier!



Mes compétences :

Veille stratégique

Analyser et améliorer les performances

Veille concurrentielle

Supports de communication

Stratégie de communication

Gestion événementielle

Cahier des charges

Visual Merchandising