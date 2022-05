Laurie TISSIER-VERSE (LAURIE TISSIER-VERSE)

Bonjour,



En possession d'un diplôme d'ingénieure cogniticien et après un CDD d'un an en équipe internationale en Belgique, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'UX designer/Consultant fonctionnel.



La force de mon profil vient de la diversité de mes expériences. Sur 2 ans totaux de stages et CDD jai accumulé de l'expérience en design, développement web, UX design, analyse de procédés et conception d'applications métiers sous la forme de tableaux de bord interactifs.



Je serais ravie d'en discuter de vive voix avec vous, n'hésitez pas à me contacter :)



Bien cordialement,

Laurie