Laurie WILLIAMS

Souriante et dynamique, j'aime mon métier de libraire et souhaite m'y épanouir encore pendant de nombreuses années. Je suis curieuse et j'aime découvrir de nouveaux domaines souvent moins approchés comme la littérature de voyage, l'ésotérique, le développement personnel, la psychologie, la sociologie...



Mes compétences :

Libraire spécialisé en management, droit, économie

Gestion d'un rayon (retours, réassort, rendez-vous

Animation (dédicaces, ateliers)

Accueil du public

Accueil physique et téléphonique

Rédaction de contenus

Gestion des commandes

Facturation

Réalisation de devis

Gestion de portefeuille

Organisation

Gestion de la relation client