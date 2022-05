Laurie ZEYS

Forte de plus d'une quinzaine d'années d'expérience du secteur Retail, j'exerce depuis maintenant 7 ans des postes de direction opérationnelle achats/marketing/offre autour de projets de développement/repositionnement de concepts/marchés et d'amélioration de la performance commerciale en cross canal avec pilotage de business unit et management d'équipes.







Mes compétences :

Management d'équipe

Stratégie de l'offre

Category Management

GMS

Supply chain

Pricing

Direction commerciale

Marketing opérationnel

Négociation internationale

Marketing stratégique

International business development

Direction de centre de profits

Sourcing

E-commerce