Laurie ZINGARETTI

Complètement autonome dans mon métier, de la création à l'exécution, j'aime en apprendre toujours plus, découvrir de nouvelles choses et relever des défis. Mon objectif ? Continuer de développer mes compétences en WEB, en vidéo et en gestion de projet, afin de devenir une communicante accomplie.

Le travail en équipe est pour moi une chose très importante, lorsque les idées se croisent et s'assemblent pour former la solution graphique et rédactionnelle la mieux adaptée au projet du client.



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver CS5

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop CS5

Adobe Premiere Pro

Adobe InDesign CS5

JavaScript

CMS open source

HTML

css