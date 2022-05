Laurin GNALANGOYE

BTS en électrotechnique; électromécanique; Froid & Climatisation. ISTI/IPG Dakar Sénégal.



Bac F3 Lycée Technique Omar BONGO Libreville.

Réception, saisie et suivi des contrats

Assistance au chef de scierie, organisation et SUIVI des programmes de séchage, organisation et SUIVI des empotages et programmes d'évacuations.

• Contrôler la fiabilité des inventaires (stock à trier + stock débités finis) ainsi que leurs enregistrements dans les outils informatiques.

• Suivi journalier des mouvements des stocks à trier, débités finis, mouvements container par Steelbro.

• Suivi des TC et de leur bonne rotation avant empotage, mise à jour quotidienne du trafic wagons + envoi avec spécifications au service commercial et logistique de Libreville lorsque des empotages sont réalisés.

• Préparation des spécifications pour les Eaux & Forêts + suivi.

• Assure les empotages en plus du travail quotidien lors des congés du responsable empotage.



Maitrise parfaite de l'outil informatique



Adaptation facile aux différents logiciels



Anglais Lu et écrit.