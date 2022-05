Laurine AUGUSTO

En recherche active sur le département du rhône (69)



Mes compétences :



Communication externe : dénir la stratégie de communication, créer des

outils de communication (ches formations, plaquettes, dossiers de

candidature, aches, newsletter, rapports d’activité, dossiers de presse,

vidéos promotionnelles ), négocier et suivre les commandes relatives aux

actions de communication

Communication interne : faire respecter l'utilisation des matrices et chartes

graphiques et les actualiser, impulser le travail collaboratif, participer à la

transition digitale (utilisation d'outils collaboratifs, management de projet)

Communication digitale : gérer les campagnes SEA (Google ads, Facebook

ads), créer et administrer les sites web, gérer les campagnes e-mailing,

élaborer les contenus digitaux pour les réseaux sociaux

Evénementiel : réaliser les évènements (Salons, Journées Portes Ouvertes,

Soirée Remise des diplômes, 20 ans de FORMASAT –

www.20ansformasat.fr), gérer la logistique et coordonner les prestataires,

assurer le suivi des projets et reporting

Gestion de la cellule communication : Gérer le budget de la cellule,

coordonner les activités et manager (3 pers.)

Administratif : gérer et créer les bases de données et le publipostage,

préparer les dossiers d’appels d’ores, rédiger les comptes-rendus



Mes compétences :

WordPress

Joomla!

Adobe Photoshop

Suite Adobe

Y paréo

Microsoft Office