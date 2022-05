Expertise commerciale confirmée au service de distributeurs de produits touristiques .

Parcours commercial en BtoB / BtoC

Personnalité riche, souhaitant s’enrichir au quotidien au cœur de mes fonctions.

Tempérament actif, grande ténacité et volonté.

Ouverte sur la vie et les relations humaines .



Mes compétences :

Organisée / Méthodique

Administratif et technique

Proactive Rigoureuse

Creative and Open minded

Conseils techniques

Conscienceuse

Reflechir/decider/agir

Accueil physique et téléphonique