Je suis en master 2 "e-tourisme et management de projets touristiques". Finissant mon année en Mars 2020, c'est avec curiosité et motivation que je suis à l'écoute de toute opportunité.



Je recherche principalement un stage de fin d'études qui me permettrait d'allier mes compétences en e-tourisme, marketing mais aussi dans lequel je pourrais y ajouter une touche de créativité.