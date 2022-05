Laurine BOUC

Je cherche un emploi pour financé mes études l'année prochaine, je suis ambitieuse j'ai le sens de l'organisation et de la communication, je suis ponctuelle, disponible et très minutieuse. Mes emplois précédents m'ont permis de développer le sens de l'initiative et du travail en équipe.



Mes compétences :

Gestion administrative

Management des ventes

Appels sortants

Communication

Gestion de la relation client

Organisation du travail

logiciels de gestion CIEL

Microsoft Office