Laurine BRAYE

Styliste et graphiste free-lance depuis 5 ans, principalement dans les secteurs de l'enfant et de l'underwear



> Polyvalente et passionnée par mon métier, je propose mes services de designer de mode et également de graphiste. Mon expertise me permet de gérer toutes les étapes de développement d'une collection, du concept au produit en passant par le support technique.



> De solides capacités d'organisation m'ont amenées à travailler en totale autonomie, ou en étroite collaboration avec les équipes de style en interne, toujours en respectant un calendrier exigeant.



> Offres de prestation en graphisme et stylisme (free lance et distanciel): dossiers de collection détaillés, réalisation de fiches techniques...



PORTFOLIO: http://laurinebraye.wix.com/design



Compétences:

- Design de Mode

- Design Textile

- Tendances, Concepts

- Graphisme

- Dessin technique

- Photographie & Retouche