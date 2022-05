Laurine CHARBONNEAUX

Terminant actuellement ma licence 3 de Psychologie à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, j'aimerais par la suite effectuer un master en psychopathologie afin de me spécialiser dans l’évaluation et l’intervention psychothérapeutique auprès d’une population présentant des troubles psychiques.

J’envisage par la suite d’exercer en tant que praticien dans les secteurs médicaux et hospitaliers.

Ainsi, je suis à la recherche d'un stage dans le cadre du M1 dans le domaine de la psychopathologie.



Durant mon cursus, j’ai eu l’occasion d’effectuer un stage avec un neuropsychologue, au sein d’un service hospitalier de Médecine Physique et de Réadaptation. Cette expérience m’a permis d’appréhender la prise en charge d’une population adulte présentant des difficultés avérées sur le plan neuro-locomoteur, tout en me familiarisant avec les techniques d’entretien et les outils de diagnostic neuropsychologique.