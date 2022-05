Laurine CHEVOJON

Madame, Monsieur,



Suite à mon admission dans l’école de commerce ESGCI du groupe ESG en 3ème année de Bachelor Marketing de Luxe, je suis actuellement à la recherche d’un emploi en alternance dans le domaine de la vente, à partir du mois d’octobre 2015. Ceci dans le but d’apprendre le métier que vous exercez tout en continuant mes études parallèlement.



En effet, je pense avoir suffisamment de potentiel au niveau de la relation client ayant déjà eu l’occasion de travailler dans de grandes entreprises telles que Hédiard et Fauchon. Mes expériences professionnelles dans le domaine de la vente et du service client m’ont permis de développer mon sens des responsabilités et mes qualités relationnelles. Par ailleurs, je suis passionnée par l’univers de la mode, de la beauté et du luxe depuis déjà plusieurs années. Ma ténacité, ma volonté et ma motivation ont été appréciées lors de mes différents stages et peuvent être des réels atouts.







Mes compétences :

Autonomie

Dynamisme

Analyse

Accueil physique et téléphonique

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel