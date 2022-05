Je m’appelle Laurine Couteau. J’ai 19 ans. J’étudie actuellement en seconde année d’un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, option Gestion et Management des Organisations, à l’IUT de Tarbes. J’ai eu mon baccalauréat scientifique option physique-chimie en juin 2014, au lycée Bellevue à Toulouse. Après mon DUT, je souhaiterais intégrer soit un IAE (Institut des Administrations et des Entreprises), soit une école de commerce. Pour cela, je me suis inscrite à plusieurs concours qui me permettront de rentrer dans ces écoles.



J’aimerais me spécialiser dans la gestion et le management, pour ensuite en master m’intéresser d’avantage au management international. C’est pour cela que l’école de Rennes est l’un de mes objectifs étant donné que son cursus est particulièrement tourné vers l’international et les langues, tout en ayant une base de gestion et de management qui me permettra de consolider davantage mes compétences et mes connaissances.

Je suis aussi attirée par le domaine des Ressources Humaines. C’est pour cela que j’ai effectué mes deux stages de DUT dans ce domaine-là, ainsi que dans un environnement scientifique et médicale (hôpital, clinique...).



En dehors de mes études, je suis attirée par le domaine artistique, et principalement par la musique. J’ai effectué plusieurs années de piano et de guitare, ainsi que du solfège. Cela m’a permis d’améliorer ma créativité et mon sens de l’écoute. Pour ce qui est des valeurs que je partage avec autrui, je dirais que les plus importantes sont le respect, la politesse et la tolérance.