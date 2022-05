Laurine CURTY

Étalagiste merchandiser en freelance depuis six ans.

Au fil des années j'ai pu travailler avec différents clients et leur apporter toute la visibilité nécessaire en point de vente.

Familière avec la PLV je suis capable de réaliser un merchandising avec lecture d'un planogramme.

Manuelle et organisée je suis également à l'aise à la réalisation de vitrines et à la pose de vitrophanies / coverings.

D'un naturel avenant et à l'écoute j'ai une bonne aisance relationnelle et suis autonome dans mon travail.



Je cherche à développer mon activité, élargir mon champ d'action. Mes secteurs d'activité sont le 30, le 34 et le 84.



Mes compétences :

Décoration

Etalage

Merchandising

Pose de vitrophanie et adhésif

PAO

Dessin/croquis