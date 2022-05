Laurine DESCAMPS-ROUSSEL

Je suis actuellement en stage au sein de krys group jusuqe au 13 juillet, en tant que assistante de la chargée de projet formation. Je la soutient dans la mise en place du plan de formation, par l'enregistrement des dossiers, l'analyse de certain document et plein de tache que je continue de découvrir.

Je recherche actuellement un contrat de professionnalisation dans le cadre de mon titre certifié RNCP de niveau 2 "responsable RH" à l'EIMParis à débuter à partir du 16 juillet.

Je suis motivé, dynamique et rigoureuse.



Mes compétences :

Gestion de contrats

Gestion administrative

Paie

Gestion des ressources humaines

Microsoft Excel

Microsoft Word

Comptabilité générale

Secrétariat

Formation professionnelle