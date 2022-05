Laurine DUMAS

Etudiante en Master 1 Chimie-Physique et Analytique, mention Analyse et Contrôle, je suis à la recherche d'une alternance d'un an pour l'année prochaine (master 2).



Compétences analytiques : HPLC (DAD; MS; MS/MS), GC (FID; MS), IR, UV, ICP, RX,...



Expériences : * stage de deux mois à l'Institut National de Police Scientifique à Ecully ; développement et validation d'une méthode de screening en HPLC-DAD, développement d'une méthode de dosage, rédaction de protocoles et rapports associés en vue de l'accréditation Cofrac.

* projet tutoré de Licence 3 au sein de l'équipe bio-enzymatique de Clermont-Ferrand (SEESIB) ; Synthèse stéréosélective d'acides γ-hydroxy-α-amino à partir d'une boucle bi-enzymatique.



Mes compétences :

Microsoft Office