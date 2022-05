Laurine FIGUET

Récemment double diplômée en Ingénierie Chimique à l’ESCOM (École Supérieure de Chimie Organique et Minérale) et Master 2 à l’UTC (Université de Technologie de Compiègne) option formulation, je suis actuellement en poste dans un laboratoire cosmétiques.

En effet, en tant que HAIR CARE FORMULATION SCIENTIST au sein du laboratoire Maverick située en Espagne, je suis responsable de la gestion de projets liés au développement de shampoings pour la marque Deliplus. J'ai toujours épprouvé un intérêt certain pour le métier d’ingénieur formulation. La conception et l’amélioration étant les étapes dans le cycle de vie d’un produit qui me passionnent le plus. La composition des biens de consommation que je suis amenée à utiliser dans la vie quotidienne éveille également ma curiosité.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Polymères

Droit du travail

Comptabilité

Analyses physico chimiques

Chimie verte

Droit des sociétés

Chimie industrielle

Chimie

Management

Chimie analytique

Marketing

Chimie organique

Formulation cosmétique

Gestion de projet