Laurine GALLERON

Bonjour,



Actuellement en recherche d'emploi, je suis issue d'une formation en Psychologie.

Femme dynamique et de terrain, j'ai une expérience de douze ans dans la vente qui m'a permis de développer une excellente relation à la clientèle, des capacités solides d'organisation et de travail en équipe.

Les domaines avec lesquels j'ai des affinités fortes sont les suivants: Le bien-être, l'aide à la personne (sociale et médicale), les animaux et l'environnement, la littérature.

Ma soif d'apprendre, de découvrir et de m'investir résume à elle seule ma motivation.



Mes compétences :

Dynamique

Force de proposition

Relationnel

Esprit d'équipe

Organisation

Ecoute

Communication orale

Communication écrite