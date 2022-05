Laurine MAHOUNGOU

Community Manager auto-entrepreneur, je propose des services d'animation de communautés web sur les réseaux sociaux, d'animation de sites internet et d'optimisation de référencement de sites internet.

J'accompagne les entreprises dans la définition et la mise en place de leur stratégie social media de A à Z !



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus.



Liens :

https://www.facebook.com/laurinemahoungou.communitymanager/?fref=ts



http://laurinemahoungou.wix.com/lmsocialmanagement



Mes compétences :

Microsoft Office

Réseaux sociaux

Photographie

Rédaction web

E-commerce

Référencement naturel

Community management