Laurine MARTIN

MCNEXT est une société de conseil et d’ingénierie informatique spécialisée dans les technologies Microsoft et certifiée Gold sur 6 domaines de compétences.



Nos 5 pôles d'expertises :



- Développement .Net / Windows 8 / Windows Phone 8

Réalisation et développement spécifique autour des technologies .Net (Sites internet, Applications…)

Certifié Gold Partner sur le « Développement d'Applications » et la « Mobilité ».



- SharePoint 2010 / SharePoint 2013 / Office 365

Plateforme de gestion de l'information et de la collaboration professionnelle (Sites collaboratifs, Recherche, Portail intranet/internet, gestion de contenus web...)

Certifié Gold par Microsoft sur les domaines « Collaboration et Contenu » et « Marketing Numérique ».



- Décisionnel :

Solution de pilotage Microsoft ( SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS...)

Certifié Gold Partner sur la « Business Intelligence ».



- BizTalk :

Certifié sur « Intégration d’applications ».



- Dynamics CRM :

Progiciel de Microsoft, Dynamics CRM vous propose un outil riche pour la Gestion de Relation Client autour de 3 modules : Ventes, Marketing et Services.