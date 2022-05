Laurine MARTINELLI

Ingénieure diplômée de l'Ecole de Biologie Industrielle (EBI), j'ai décidé d'enrichir ma formation par le Master 2 THERV (Toxicologie Humaine, Évaluation des Risques et Vigilance) afin de devenir Toxicologue.



Je suis donc actuellement à la recherche d'un poste dans les secteurs cosmétique ou pharmaceutique.

Très polyvalente, je serais intéressée par un poste en Recherche & Développement, en réglementation et/ou en développement produits.



N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire via Viadeo ou par mail : l.martinelli@hubebi.com



Mes compétences :

Réglementation produit

Formulation cosmétique

Microbiologie

Biologie moléculaire

Microsoft Office