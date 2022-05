Laurine MOLINA

Diplômée en Master 2 en Communication et Marketing digital, je dispose d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Je suis passionnée par les nouvelles technologies et les réseaux sociaux permettant de créer un lien entre l’entreprise, ses salariés et le public.



Organisée, polyvalente, dynamique et proactive, je suis à l'écoute du marché et en recherche d'opportunité sur Paris, Nantes, Bordeaux et Lyon



Retrouvez-moi sur twitter @MlnLau , je serai ravie de discuter avec vous !



Mes compétences :

Communication évènementielle

Communication globale

Communication web/print

Communication interne

Communication externe

Gestion de projet

AMOA SI

Méthode Agile Scrum

PRINCE 2