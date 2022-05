Laurine NARVAEZ

De formation juriste, j’ai exercé durant deux ans dans des études notariales en tant que clerc de notaire.

Je souhaite aujourd’hui découvrir d’autres secteurs d’activités (droit de l'immobilier et urbanisme) c'est dans ce but précis que je réalise des enquêtes sur le terrain auprès de personnes compétentes me permettant ainsi de définir les contours de mon projet professionnel.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Autonomie

Bureautique

Travail en équipe

Organisation