Laurine PINEAU

Après de nombreuses années consacrées à la danse j'ai décidée de changer d'horizon et c'est ainsi que j'ai découvert la naturopathie, choix qui me satisfait pleinement aujourd'hui et qui m'a permis de m'épanouir, tellement la palette des outils proposés aux naturopathes est large.



J'ai des spécialisations en réflexologie plantaire, dans le conseil en fleurs de Bach, et en fabrication de cosmétiques naturelles.







Mes compétences :

Naturopathie

Conseil en fleurs de Bach

Réflexologie plantaire

Cosmétiques maisons