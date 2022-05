Laurine ROBLIN

Je suis une personne d'un naturel enthousiasme et pleine de vie. Je suis passionnée par le secteur de communication. C'est pour cela que je veux devenir chargée de communication et veiller ainsi à l'image, l'identité et les valeurs de l'organisme. En interne, fédérer les salariés autour de l’identité de la société, de les motiver en instaurant une culture d‘entreprise. En externe, informer les publics (clients, grand public, institutionnels, presse…) et ainsi assurer la promotion de la société, de ses produits, et de ses services…



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Gestion de la relation client

PAO