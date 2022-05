Laurine ROUX

Diplômée d'un Master 2 en Marketing, je suis actuellement Chef de Produit Junior chez Assoun Distribution, distributeur exclusif en France et Bénélux des produits d'écriture et marqueurs de la marque Mitsubishi Pencil Cie.



Autonome, dynamique, sociable, responsable et créative, mes expériences professionnelles et mes compétences s'articulent autour de 3 domaines complémentaires :

- Le Marketing

- La Communication / Publicité

- La Vente / Commercial



Pour me contacter: laurine.roux2012@gmail.com



Mes compétences :

Communication

Marketing stratégique

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique

Management

Marketing opérationnel

Publicité

Vente