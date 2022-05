Laurine VILLET

Actuellement inscrite en licence générale en informatique - Parcours cybersécurité en alternance, je suis à la recherche d'un poste en contrat de professionnalisation, de 12 mois, en Systèmes Réseaux et Sécurité informatique, à compter d'Octobre 2019.



Rythme d'alternance : 1 semaine en entreprise et 4 semaines en centre de formation puis 1 semaine/mois en centre et 3 semaines en entreprise tout au long de l'année.



Je suis une personne à l'écoute, sérieuse, intriguée par la sécurité informatique et extrêmement motivée.



Mes compétences :

DNS

Nom de domaine

DHCP

Carte à puce

HTML

SQL

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows

Microsoft Exchange

VMware

Systèmes et réseaux

Sécurité des systèmes d'information

Information Technology

Réseaux informatiques & sécurité

Microsoft Office

Migration de S.I

Active Directory

Cisco

Administration système

Veille technologique

VirtualBox

Nouvelles technologies

Virtualisation

Gestion de projet

Sécurité informatique

Réseaux sociaux

Administration réseaux

Rédaction technique