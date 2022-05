Lauro VAQUERO

COMPETENCES PROFESSIONNELLES :



GRH & PAYE : Spécialiste de l'administration du personnel et de la gestion informatisée de la paye grandes structures (20 ans d'expérience).



SYSTEME INFORMATION RESSOURCES HUMAINES : Hypervision, Sage, Iris, CCMX, Junon, Gestor, Chronos. E.R.P utilisés : SAP, PEOPLE SOFT, PLEIADE, HR Access.



DROIT SOCIAL & FISCAL : Suivi et mise en conformité de la paye et des processus de GRH avec les normes sociales et fiscales. Expérience PSE et contentieux URSSAF.



COMMUNICATION ORGANISATIONNELLE : Plan et action spécifique de communication interne de changements organisationnels et de processus de gestion R.H.



MANAGEMENT & PILOTAGE R.H : Expérience encadrement d'équipe ( 50 collaborateurs), Chef de projet S.I.R.H, optimisation d'outils décisionnels et de Reporting R.H.



DEVELOPPEMENT RH : Plan d'actions et dispositifs de développement des compétences GRH et Paye.



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

ADP

Audit

Fonction support

GRH

GSI

Hypervision

Paye

People Soft

Reporting

Reporting RH

SAP

SIRH

Support

Support RH