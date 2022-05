Laury-Anne BELLESSA

CHARGEE DE RELATIONS MEDIAS ET COMMUNICATION

Plus de sept ans d’expérience dans le milieu associatif, de l'économie sociale et solidaire et de la solidarité internationale



Chargée de communication et de partenariats médias, je maîtrise les différents aspects d'une communication pérenne : définition de campagnes de communication, élaboration d'outils, organisation d’événementiels, mise en place de stratégies médias… La polyvalence de ces missions m’a permis d’éprouver mes capacités d'analyse et d’acquérir un grand sens de l'initiative. La connaissance des enjeux de solidarité internationale vient renforcer cette expérience technique.



Mes compétences :

Relations internationales

Relations Presse

Stratégie de communication

Rédaction web

Rédaction de contenus

Communication externe

Réseaux sociaux

PAO