Laury ASSOUN

Bonjour,



Je m’appelle Laury, J'ai 23 ans et je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage dans l'hôtellerie, pour effectuer mon année de licence tourisme international, à l'université de Cergy-Pontoise.



On me caractérise comme quelqu'un de souriante, sérieuse, motivée, débrouillarde, assez réservée et émotive.



j’aimerai par la suite travailler dans le monde de l’hôtellerie, avec comme projet futur, l'ouverture d'un gîte à l'étranger.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Internet