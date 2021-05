Laury BETTI

Actuellement Directrice de communication (interne et externe), mes missions portent sur :



- Conception, conseil et mise en oeuvre de la stratégie globale de communication.

- Conception, mise en oeuvre et rédaction en chef des supports de communication municipale (journal mensuel, journal interne bimestriel, site internet, réseaux sociaux, appli ville, supports d'affichage papier et numériques, événementiel).

- Vérification et amendements de l'ensemble des supports de communication à destination des publics.

- Conception de discours et prises de paroles

- Conception et mise en oeuvre des actions de communication, relations presse.

- Management du service communication.

- Élaboration et suivi du budget

- Élaboration et suivi des marchés publics

- Prises de vues

- Membre de la Direction générale

- Animatrice des comités éditoriaux et rédactionnels



Mes compétences :

Facebook

District Councils

Sculpture

Adobe Indesign