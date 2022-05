Laury DEHAYE

Ma formation m’a permis de développer des techniques de médiation pour m’adapter à des publics divers et m’a apporté des compétences dans le domaine de la sociologie, anthropologie, management, montage administratif et financier.



En 2013, j’ai effectué un stage au sein de l’association « Move and Art » afin d’organiser et mettre en place un évènement hip hop alliant la notion de partage, de culture et respect de l’autre. A l’occasion de ce projet, j’ai pu montrer mon sens des responsabilités en utilisant des compétences en terme de construction d’outils, de communication et de gestion du budget.



En 2014, j’ai complété mes acquis dans le domaine de l’artistique et culturelle en organisant un évènement autour des cultures urbaines lors de la journée internationale de la Femme dans un centre d’animation de la ville de Paris.



Enfin, cette année et ce pendant 3 mois j’ai réalisé un stage dans un autre centre d’animation de la ville de Paris. Ma principale mission a été d’amener de nouveaux publics et notamment des publics fragilisés à participer à divers projets et animations dans la structure. Grâce à ce stage j’ai pu mettre en avant mes savoirs faire en réalisant un projet complet, de la recherche de partenaires à la constitution d’un dossier de subvention.



Particulièrement intéressée par les contacts humains, la réussite éducative, les politiques de la ville et de la prévention santé et l’environnement, mon projet professionnel serait d’intégrer une structure dans laquelle je participerais au projet d’animation afin de créer des liens avec les partenaires locaux.



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Office

Microsoft Access

Photofiltre

Movie Maker